米NVIDIAは12月23日（現地時間）、通常スケジュールでのドライバ更新を待たずに不具合を解消するドライバアップデート「Hotfix 591.67」をサポートページ内で公開した。不具合が3つ解消されている。
早急に不具合を解消するために展開されるホットフィックスアップデートが公開されたという内容。SDRカラーモードでは特にグラデーション部にわずかなバンディングがみられる場合がある問題や、デジタルビブランスを試用しても適切な色が表示されない問題、NVIDIAコントロールパネルの設定で「通知トレイアイコンを表示」を解除できない問題を解消した。SDR環境とは要するにHDR環境ではないもので、多くのユーザーに影響しているかもしれない。
NVIDIA GeForce Hotfix Driver v591.67 is now available. This update resolves the following:— NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) December 23, 2025
✅Slight banding may be observed on gradients in SDR color mode
✅Colors are not applied correctly when using Digital Vibrance
✅Unable to deselect "Show Notification Tray Icon" from…