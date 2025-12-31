この年末、自作PC界隈の大きな話題となっているのは、メモリの高騰だ。

Micron、一般向け「Crucial」ブランドから撤退、不足するAI向けに全面シフト

パソコン高騰へ、メモリとSSDが枯渇、年内在庫も黄信号？ マウスコンピューター新宿店で実情を聞いてきた

メモリー高騰でPC市場に下振れリスク、平均価格が最大8％上昇の可能性 - IDC分析

筆者のPCはWindows 11非対応だったため、Windows 10サポート終了に合わせ、8月～10月にパーツを買い集め、新しくPCを構築していたのだが、このときに購入したDDR5メモリ(32GB×2枚)は23,500円くらいだった。ところが今は極端な品薄な上、あったとしても10万円を超えるような高値で、とても普通に買えるような状況ではない。

とはいえ、故障などでどうしても新しいメモリが必要になる場合もあるだろう。残念ながら、この高騰はすぐに収まりそうにはないが、しばらくは、メモリを32GB、あるいはそれ以下に抑えるなどして、乗り切るしかないかもしれない。自作PCユーザーにとっては、財布と相談の悩ましい1年になりそうだ。

しかしそのような状況だからこそ、初売りくらいは明るい情報で盛り上がりたいもの。メモリ高騰による混乱の影響も出てはいるものの、精一杯の特価品が出てくるのが初売りである。このチャンスをうまく活用して、幸先の良いスタートを切ってもらいたい。

パソコン工房

秋葉原本店と秋葉原パーツ館は、元日より営業を開始する。元日のみ開店時間を早めて営業(10:00～19:30)するが、2日以降は通常営業(11:00～20:00)に戻る。

初売りでは、毎年恒例の福袋を用意。PC組み立てキットでは、Core Ultra 7 265KFやGeForce RTX 5070が入った「Intel 9点セット」が189,980円、Ryzen 7 9800X3DやRadeon RX 9070 XTが入った「AMD 9点セット」が239,980円。そのほか、ロジクール(松:34,980円、竹:17,980円)やRazer(13,980円)のゲーミングデバイス福袋も用意される。

ただし、秋葉原パーツ館では、PC組み立てキットなどはWEBでの事前抽選のみになるとのこと。元日に店頭で並んでも買えないので注意して欲しい。

セール情報

営業時間

ツクモ

秋葉原エリアの3店舗(パソコン本店、パソコン本店リユース館、TSUKUMO eX.)は、2日より営業を開始する。TSUKUMO eX.は、2日～3日の営業時間が1時間前倒し(10:00～20:00)となるが、4日以降は通常営業(11:00～21:00)に戻る。

パソコン本店とTSUKUMO eX.の初売りでは、CPUとマザーボードのセット(Core Ultra 7 265KとASUS TUF Gaming Z890-PLUS WIFI)が77,980円。そのほか、マザーボード、グラフィックスカード、PCケース、CPUクーラー、電源などの特価品も多数用意される。両ショップでは、2日9:30より整理券を配布する予定とのこと。

セール情報

営業時間

ドスパラ

秋葉原エリアの2店舗(秋葉原本店、GALLERIA esports Lounge)は、元日より営業を開始する。どちらも営業時間は通常通り(11:00～20:00)だ。

同ショップでは毎年、その年と同じ金額の福袋(たとえば2025年は2,025円)が恒例となっていたが、記事公開時点で、特にセール情報は出ていない。ただ仙台店では、2日から初売りを行うとしている。

営業時間

パソコンSHOPアーク

秋葉原店舗は2日まで休業し、3日より営業を開始する。3日のみ10:00～18:30の前倒し営業となるが、4日以降は通常営業(土日祝11:00～19:30)に戻る。

オンラインストアでは、元日より初売りセールを実施。数量限定のPCパーツセットやBTOパソコンなどを販売する。秋葉原店舗では、3日～5日に初売りセールを開催。オンラインストアには並ばない店舗だけのスペシャルアイテムも用意するという。

詳細については、元日にオープンする特設ページに掲載されるとのことなので、そちらをチェックして欲しい。

セール情報

営業時間

