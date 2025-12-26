ビックカメラは、「2026年新春福箱」を2026年1月1日10時からビックカメラ各店で販売する。定番商品や2025年に流行した商品、高級リビングシアターセットやカメラの新春豪華セットなど豊富なラインナップを用意する。

「2026年新春福箱」の例

SIMフリー iPhone 福箱 9万9,800円

iPad 11インチ 128GB 福箱 4万3,800円

ガンプラ 福箱 9,980円

ミラーレス一眼カメラセット 福箱 6万9,800円

コンパクトデジタルカメラセット 福箱 3万9,800円

プロジェクター 福箱 5万4,800円

ゲーミングパソコン 福箱 11万9,980円

健康家電セット 福箱 1万1,000円

ワインセット 福箱 4,980円

注目商品となる「リビングシアター」のうち、「没入の聖域！ギガビジョンサンクチュアリセット」では下記3製品がセット。単品販売合計価格が12月12日時点で1,026万3,000円のところ、限定10セットで777万円の提供となる。なお別途搬入設置の見積もりが必要となるほか、ケーブル類は別売。

REGZA 4K チューナー内蔵 116インチ miniLED液晶テレビ＜116ZX1R＞

B&Ｗ フロアスタンディングスピーカー 2本＜804D4/B＞

DENON AV サウンドアンプ＜AVCA1HK＞

また、「新春豪華セット＜2026年初撮りはこれで決まり！選べるカメラセット＞」は下記4セットが用意される。

ソニー：αでプロデビュー！ フラグシップミラーレスセット（限定10セット）202万6,000円

キヤノン：撮りたい物にEOSで向き合う フルサイズミラーレスセット （限定10セット）129万8,000円

ニコン：Zで始める フルサイズデビューセット（限定20セット）74万8,000円

富士フイルム：ハーフで楽しむ日常、自分らしく撮ろうセット（限定20セット）13万9,800円

ソニーのα1Ⅱ本体に4種類のレンズ、ストロボ、バッテリーや各種アクセサリなどをセットにしたフラグシップミラーレスセットは、単品販売合計価格273万6,710円（12月12日時点）のところ、2026年にちなんで202万6,000円となっている。