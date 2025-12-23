2025年もマイナビニュース +Digitalをご愛読いただき、誠にありがとうございました。感謝を込めて、編集部の公式X（旧Twitter）アカウントにて、読者プレゼントキャンペーンを実施します。

2025年の年末から2026年年始にかけ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）様からご提供いただいたPlayStation関連アイテムを3回にわけてプレゼント。

第1弾となる今回は、PlayStation向けの次世代ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」が抽選で1名様に当たります。

PS5のゲームを超いい音で楽しめる＆ゲーム中のチャットもOKなPULSE Elite ワイヤレスヘッドセットを1名様に！ PCやスマホでもBluetoothヘッドホンとして使えます！

「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」を1名様に

「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」はPlayStation 5（PS5）のオーディオ体験をさらに高めるワイヤレスヘッドホン。付属のPlayStation Link USBアダプターと組み合わせて低遅延のロスレスオーディオに対応するほか、BluetoothによるスマートフォンやPCとの接続も可能です。

カスタム設計のプレーナーマグネティックドライバーによる豊かなサウンドとクリアな低音が特徴。本体には、AIノイズリジェクション機能搭載のデュアルマイクを搭載し、スナック菓子をパリパリ食べながらでもノイズの少ないゲームチャットが楽しめます。

製品のカラーはホワイトとミッドナイトブラックの2色展開ですが、今回プレゼントするカラーはホワイトです。自分で買うには少しご予算お高め、だからこそプレゼントにもらうとうれしい一品ではないでしょうか。

PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット（ホワイト）

(c) Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

＜応募要項＞

■応募期間：2025年12月23日（火）～2025年12月25日（木）23時59分

■プレゼント賞品：PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット

■当選人数：1名様

■応募対象：日本国内にお住まいの方

■応募方法：

1. X（旧Twitter）アカウントマイナビニュース +Digitalをフォロー

2. プレゼントの告知ツイートを引用リポスト／リポスト

ハッシュタグ「#プラスデジタル読プレ」をつけて「商品を使いたいシチュエーション」を記入のうえ、投稿して応募完了です（通常のリポストでも応募は可能ですが、上記に従って引用リポストすると当選の可能性が高まります）。

当選した方には、弊誌X（旧Twitter）アカウントからダイレクトメッセージにてご連絡し、送付先情報（送付先住所、受取人氏名、電話番号）をお伺いします。ダイレクトメッセージ送信後、48時間以内にご連絡がない場合や、マイナビニュース +DigitalのXアカウントのフォローを外された場合は、当選無効となりますのでご注意ください。

