住信SBIネット銀行は12月19日、生成AIを活用した新しい銀行サービス「NEOBANK ai」のエージェント機能について、2026年2月からベータテストを開始すると発表した。これに伴い、ベータテスターの募集を開始する。

NEOBANK ai エージェントのベータテスターを募集

「NEOBANK ai」エージェントは、「d NEOBANK 住信SBIネット銀行アプリ」に組み込まれる機能。ユーザーはアプリに自然な言葉で話しかけたり、チャットでやり取りしたりするだけで、さまざまな手続きや便利な機能を利用できる。銀行の各種手続きをより簡単に、日々の取引をより便利にすることを目的としている。

チャット形式で振り込みやデビット明細の分析などが行える

具体的には、振り込みやデビットカードの利用状況の分析をはじめ、各種手続き画面へのアクセスが可能となる。同行は今回のベータテストを通じて、顧客の意見を反映しながら機能改善を進めていく方針だ。

応募期間は12月19日から一般向けサービス提供開始までで、対象はイチゴ支店、ブドウ支店、ミカン支店など特定10支店の個人客となる。応募多数の場合は抽選となる。

応募は「d NEOBANK住信SBIネット銀行」アプリのホーム画面下部に表示される募集案内から行える。ベータテスト開始は2026年2月から順次行われ、参加者にはプッシュ通知でテスト開始の案内が届く。

ベータテスターへの応募方法

ベータテスト対象支店名