Amazonが、12月16日9時から「クリスマスタイムセール祭り」を開始した。多くのジャンルの商品を特別価格で販売する。Amazon年内最後のセールとなりそうだ。セール期間は12月25日23時59分まで。
ブラックフライデーなどのセールよりは対象製品が少ないものの、デジタル家電ではAnkerやCIO、サンワダイレクトなどの人気メーカー製品がセール対象となっている。Ankerでは、Nebulaシリーズの小型プロジェクターがセール対象となっているので、年末年始休みにちょうどよさそうだ。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
