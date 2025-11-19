OPPOが、12月16日（火）に「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催し、一般ユーザーを抽選で招待すると発表した。新フラッグシップスマホと進化したAI機能を発表するとしており、10月28日にグローバルで発表した「Find X9」「Find X9 Pro」がお披露目される可能性が高い。開催場所は東京都墨田区某所で、応募の締め切りは11月30日（日）いっぱい。

200MPの望遠カメラを搭載したフラッグシップスマートフォン「Find X9 Pro」

OPPO Japanの公式Xで、フラッグシップ新製品発表会の実施と一般ユーザーの招待を発表した。専用の抽選受付フォームから申し込める。招待人数は明らかにしていない。

発表する製品は明らかにしていないが、OPPOは10月28日にフラッグシップスマホ「Find X9」「Find X9 Pro」をグローバルで発表している。ハッセルブラッドと共同開発した200MP望遠カメラや7000mAhを超える大容量バッテリーを搭載し、カメラ・バッテリー・性能の全方位で強化を図ったモデル。Find X9 Proは、専用設計のテレコンバーターも用意し、装着すると光学10倍（230mm相当）の望遠撮影が可能になるなど、意欲的な仕様に仕上げた。