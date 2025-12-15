アークは12月12日、アークオンラインストアで「アーク クリスマスセール 2025」を開始した。実施期間は2025年12月25日（木）23：59まで。

クリスマスカラーの製品を特価販売する「アーク クリスマスセール 2025」開催

赤や緑、ゴールドなどクリスマスを連想できるカラーを採用する製品を特価販売するというセール施策。大切な人へのプレゼントとしてはもちろん、自分へのプレゼントとしてもおすすめのアイテムが登場するとしており、年末のセール施策として開催中の「アーク 歳末大感謝祭 2025」における第一弾「冬のボーナスセール」と並行して開催されている。