FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月10日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「パソコン全品送料無料キャンペーン」を期間限定で開始したと発表した。PC全商品が対象で、4月30日（木）13時まで。
FRONTIERブランドで販売中のデスクトップPC・ノートPC・タブレットPCの全商品が対象の送料無料キャンペーン。期間中に対象商品を注文完了すると、もれなく送料無料となる。キャンペーンの詳細はこちらのリンク先の同社特設ページにて確認いただきたい。
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FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月10日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「パソコン全品送料無料キャンペーン」を期間限定で開始したと発表した。PC全商品が対象で、4月30日（木）13時まで。
FRONTIERブランドで販売中のデスクトップPC・ノートPC・タブレットPCの全商品が対象の送料無料キャンペーン。期間中に対象商品を注文完了すると、もれなく送料無料となる。キャンペーンの詳細はこちらのリンク先の同社特設ページにて確認いただきたい。
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