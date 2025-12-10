UbuntuにAMD ROCmライブラリをパッケージ化。AMD環境でAIをより手軽に利用できるように

Canonicalは12月9日、同社公式ブログを更新し、その中でAMD都のパートナーシップを拡大すると明らかにした。UbuntuへとAMD ROCmライブラリをパッケージ化して保守し、AMD環境での推論処理をより手軽に行えるようにするとしている。
「apt install rocm」のような簡単なコマンドでUbuntuにROCmをインストールできるようになるという内容。AMDは同社製品向けの推論ライブラリにROCmを展開しており、これを導入することでCPUやGPU、NPUを用いて高速な処理を行うことが可能。今回CanonicalのUbuntuにROCmをパッケージ化することで、包括的なサポートを推進していくとしている。
対応するのはUbuntu 26.04 LTS以降。AMD ROCm自体は任意のDebianパッケージ、snap、またはDockerイメージ(OCI)ビルドの依存関係としても利用できる。
Exciting news! We’re expanding our collaboration with AMD to distribute AMD ROCm™ in Ubuntu.— Canonical (@Canonical) December 9, 2025
What this delivers:
• Simple installation and setup of AMD ROCm software libraries on Ubuntu
• Automatic performance and security updates
• Long-term maintenance for production… pic.twitter.com/K0xiT94eK8