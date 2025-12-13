BenQ、Macと見え方を近づけられるモニターに5K解像度の「MA270S」投入。実機を見てきた

ベンキュージャパンは12月12日、Mac向け外部モニター「MAシリーズ」シリーズにおける新製品として、5K解像度に対応する高解像度モデル「MA270S」を発表した。グレアパネル仕様の「MA270UP」「MA320UP」もラインナップに加えている。

Mac内蔵のディスプレイに色味や見え方を近づけたことで、違和感なく利用できるという外部モニター製品。今回発表されたフラッグシップモデル「MA270S」は5K（5,120×2,880ドット）という高解像度に対応した点が特徴で、グレアパネル仕様を採用したことで218ppiという極めて高い画素密度を活かした高精細な画面表示を実現。Thunderbolt 4接続ではケーブル一本で映像入力、データ通信、最大90Wの給電に対応して使い心地を高めている。

今回の新製品投入にあわせて、「MA270UP」「MA320UP」も発売した。これによってラインナップ全体は27型に4Kノングレア「MA270U」、4Kグレア「MA270UP」、5Kグレア「MA270S」、31.5型に4Kノングレア「MA320U」、4Kグレア「MA320UP」、4K/120Hzグレア「MA320UG」の6製品で構成されることになる。

実機を見てきた

ベンキュージャパンは製品の発表に際して、都内某所でメディア向けの発表会を実施して実機をお披露目した。たしかにMacと並んでいる様子を眺めると、ぱっと見で色味・階調がかなり近づけられていることを実感できる。デモに用いられていた画面はグレーや青が多用されているグラフィックで、厳密な色校正なしでは違和感を体感しやすそうだが、見た限りMacと似たような画面表示を行えているように思う。内蔵するM-bookモードへの設定だけでかなり見え方を統一できており、Mac側から独自ユーティリティ「Display Pilot 2」で設定を手軽に変更できるよう使用感にも細やかに配慮されている。