FRONTIER「春爛漫セール」、Intel「PLUS」はじめPC人気モデルが特価

FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは4月3日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春爛漫セール」を開始した。4月10日15時まで。

ハイエンドモデルからエントリーモデルまで、全18機種のPCを期間限定の特価で用意した。

今回セールでいちおしなのが、Intel新型のゲーミングCPU「Core Ultra 7 270K Plus」を搭載し、GPUにGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた最新モデル「FRGHLB860K/WS0402」(税込セール価格369,800円)だ。高いゲーミング性能を持つCPUとGPUの組み合わせにより、高負荷な最新ゲームでも快適なプレイを実現。高性能を活かし、動画編集や3DCG制作などのクリエイティブ用途にも適しているという。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB860K/WS0402」 セール価格369,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象

※RZ620Pro TC 発売記念特典：CPSオリジナル帆布袋プレゼント

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格286,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン対象



モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格199,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM



セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。