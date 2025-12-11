ソフトバンクは12月11日、7,000mAhの大容量バッテリーを備えた5G対応スマートフォン「REDMI 15 5G」の取り扱いを発表した。12月12日10時から予約を開始し、12月19日に発売する。販売価格は21,984円。指定料金プランへの加入など条件を満たした場合は21,983円を割り引きし、1円での購入が可能となる。





REDMI 15 5Gのリップルグリーン

「REDMI 15 5G」は、7,000mAhの大容量バッテリーや33Wの急速充電などが特徴となる、シャオミ製の5Gスマートフォン。動画再生時で約38時間の連続稼働が可能で、USB Type-Cケーブル経由で他デバイスを充電できるリバース充電にも対応する。

ディスプレイは6.9インチで解像度はフルHD＋（2,340×1,080ドット）、リフレッシュレートは144Hz。角がなめらかにラウンドしたデザインも特徴で、カラーはミッドナイトブラック、リップルグリーン、チタングレーの3色を用意する。Googleの「Gemini 」や「かこって検索」といったAI機能も利用可能。本体サイズは80×169×8.4mm、重さは約217g。





チタングレーとミッドナイトブラック

ソフトバンクでの現金販売価格は21,984円。のりかえ（MNP・番号移行）または5～18歳の利用者が新規契約し、料金プラン「ペイトク」（ペイトク30、ペイトク50、ペイトク無制限）や「メリハリ無制限＋」、「スマホデビュープラン＋」の「ライト」または「ベーシック」に加入した場合、21,983円を割り引きし、1円で購入できる。