パルコは、展示会「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」を、大丸東京店11階催事場で開催する。入場無料。開場時間は10時～20時まで（最終日は18時閉場）。

DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION

今回のイベントは、PARCO GAMESが手がける「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」の特別凱旋企画。6月から10月にかけて渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋の全国6都市を巡回した発売記念ツアーの最終章となる。

会場には新たに2つの展示エリアを設置。1つ目は「DEATH STRANDING」シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示するエリアで、アートディレクター新川洋司によるアートブックやラフスケッチ、ドールマンのプロトタイプモデル、ヒッグスのギターレプリカ、モーションキャプチャー時に使用されたアイテムなど、初公開となる貴重な資料を多数展示する。

会場イメージ

Higgs ギター（レプリカ）

2つ目は「Ludens built with LEGO Bricks」展示エリア。KOJIMA PRODUCTIONS10周年を記念してレゴブロックで再現された公式キャラクター「ルーデンス」の実寸大モデルを、本社スタジオのエントランスルームを再現した特別空間に展示する。

「Ludens built with LEGO Bricks」展示エリア 会場イメージ

Ludens built with LEGO Bricks

物販エリアでは、人気キャラクター・ドールマンの新規グッズに加え、『DEATH STRANDING 2』の世界を切り取った風景ポスター、アートディレクター新川洋司氏の原画ポストカードなど、イベントオリジナルグッズを販売する。

ドールマン レンチキュラーマグネット 各770円（全2種類）

DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ 770円（全5種類・ランダム）

DEATH STRANDING 2 Landscape Poster 各1,980円（全5種類）

DEATH STRANDING 2 ポストカード 330円（全5種類）

「Brain Dead」「GEEKS RULE」「ディスクユニオン」など、人気ブランドとの新作コラボレーショングッズも販売。

Backbone One x DEATH STRANDING 2 Limited Edition ゲームコントローラー （27,600円）

プラキット GHOST MECH COFFINS （9,900円）

クリプトビオシスフィギュアマスコット 黄色（オーストラリア）/赤色（メキシコ）（各1,980円）

KOJIMA PRODUCTIONS ロゴTシャツ25 ブラック/ホワイト （各3,850円）

DEATH STRANDING 2 バスボール （550円）

New Qpid 1pc / 6pc （各11,000円/55,000円） ※写真は6pc

GEEKS RULEとのコラボ第二弾では、トゥモロウとヒッグスのビジュアルを採用したTシャツを、シルクスクリーン15版を用いて製作した。Brain Deadとのコラボ第二弾ではフーデッドスウェットを数量限定でリリースする。

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Tomorrow” （M,L,XL,XXL） （13,200円）

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Tomorrow” （M,L,XL,XXL） （16,500円）

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING SS T SHIRT “Higgs”（M,L,XL,XXL） （13,200円）

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH × GEEKS RULE 15 SILKSCREEN PRINTING LS T SHIRT “Higgs”（M,L,XL,XXL） （16,500円）

Brain Dead×DEATH STRANDING2 HOODED SWEAT（S,M,L,XL,XXL） （15,400円）

KOJIMA PRODUCTIONS × ディスクユニオン スリップマット （2,530円）

DEATH STRANDING 2 × ディスクユニオンロングスリーブ Tシャツ（M,L,XL） （8,800円）

ディスクユニオン×『DEATH STRANDING 2』コラボグッズ購入特典の非売品ステッカー

また、KOJIMA PRODUCTIONSの創立10周年を記念して、日本酒「作（ZAKU）」とのコラボレーションも実現。「作 ルーデンス 純米吟醸」（4,400円、72本限定）と「作 ルーデンス 小島秀夫シグネチャー 純米大吟醸」（22,000円、12本限定）を会場と地下1階和洋酒売場で販売する。

『作 ルーデンス 純米吟醸』4,400円（750ml）数量限定 72本

『作 ルーデンス 小島秀夫シグネチャー 純米大吟醸』22,000円（750ml） 数量限定 12本

期間中、会場で税込10,000円以上購入した人には、イベント限定マゼランマンポストカード（非売品）をプレゼントする。

なお、初日の12月18日は混雑が見込まれるため、物販エリアへの入場には事前入場整理券が必要。12月9日19時からLive Pocketで抽選申し込みを受け付けている。取り扱いグッズの一部は12月18日よりONLINE PARCOでも販売予定となっている。

イベント概要

KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION