パルコは、展示会「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」を、大丸東京店11階催事場で開催する。入場無料。開場時間は10時～20時まで（最終日は18時閉場）。
今回のイベントは、PARCO GAMESが手がける「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR」の特別凱旋企画。6月から10月にかけて渋谷・札幌・心斎橋・仙台・広島・名古屋の全国6都市を巡回した発売記念ツアーの最終章となる。
会場には新たに2つの展示エリアを設置。1つ目は「DEATH STRANDING」シリーズの設定資料や原画、原型模型を展示するエリアで、アートディレクター新川洋司によるアートブックやラフスケッチ、ドールマンのプロトタイプモデル、ヒッグスのギターレプリカ、モーションキャプチャー時に使用されたアイテムなど、初公開となる貴重な資料を多数展示する。
2つ目は「Ludens built with LEGO Bricks」展示エリア。KOJIMA PRODUCTIONS10周年を記念してレゴブロックで再現された公式キャラクター「ルーデンス」の実寸大モデルを、本社スタジオのエントランスルームを再現した特別空間に展示する。
物販エリアでは、人気キャラクター・ドールマンの新規グッズに加え、『DEATH STRANDING 2』の世界を切り取った風景ポスター、アートディレクター新川洋司氏の原画ポストカードなど、イベントオリジナルグッズを販売する。
「Brain Dead」「GEEKS RULE」「ディスクユニオン」など、人気ブランドとの新作コラボレーショングッズも販売。
GEEKS RULEとのコラボ第二弾では、トゥモロウとヒッグスのビジュアルを採用したTシャツを、シルクスクリーン15版を用いて製作した。Brain Deadとのコラボ第二弾ではフーデッドスウェットを数量限定でリリースする。
また、KOJIMA PRODUCTIONSの創立10周年を記念して、日本酒「作（ZAKU）」とのコラボレーションも実現。「作 ルーデンス 純米吟醸」（4,400円、72本限定）と「作 ルーデンス 小島秀夫シグネチャー 純米大吟醸」（22,000円、12本限定）を会場と地下1階和洋酒売場で販売する。
期間中、会場で税込10,000円以上購入した人には、イベント限定マゼランマンポストカード（非売品）をプレゼントする。
なお、初日の12月18日は混雑が見込まれるため、物販エリアへの入場には事前入場整理券が必要。12月9日19時からLive Pocketで抽選申し込みを受け付けている。取り扱いグッズの一部は12月18日よりONLINE PARCOでも販売予定となっている。
イベント概要
KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION
会期／2025年12月18日(木)～12月23日(火)
会場／大丸東京店 11階 催事場
営業時間／10:00～20:00 ※最終日は18:00閉場
入場料／無料 （会場内は、展示エリアと物販エリアに分かれている）
主催／パルコ/PARCO GAMES・大丸松坂屋百貨店
企画協力／KOJIMA PRODUCTIONS