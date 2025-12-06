『鳴潮』メジャーアップデート「Ver3.0」予告配信が12月12日配信決定！

KURO GAMESは展開中のオープンワールドRPG『鳴潮』において、次期メジャーアップデートとなる「Ver3.0」に関する予告配信を12月12日に実施すると明らかにした。
リナシータを舞台に展開されてきたVer2.0を終了し、ラハイロイを舞台に新たな幕開けを迎えるメジャーアップデート。すでにリンネー、モーニエ、ルシラー、シグリカ、リュークなど新キャラクターも多数お披露目されており、リンネーとモーニエは実装も近いとみられる。このメジャーアップデートにあわせて、復帰イベント「帰還の潮唄」を改修予定。現在長崎バイオパークとのタイアップイベントも行われている。
『鳴潮』Ver3.0 予告特別通信が、2025年12月12日（金）20:00（日本標準時)に— 鳴潮 (Wuthering Waves) 公式 (@WW_JP_Official) December 5, 2025
『鳴潮』公式YouTubeチャンネルにて正式放送されます。
漂泊者の皆様、是非お見逃しなく！
フォロー＆リポストしてくれた方の中から抽選で10名様に
「Amazonギフト券7,000円分」をプレゼント‼
〆:12/13… pic.twitter.com/MkcdQe6NSA