『鳴潮』メジャーアップデート「Ver3.0」予告配信が12月12日配信決定！

KURO GAMESは展開中のオープンワールドRPG『鳴潮』において、次期メジャーアップデートとなる「Ver3.0」に関する予告配信を12月12日に実施すると明らかにした。

リナシータを舞台に展開されてきたVer2.0を終了し、ラハイロイを舞台に新たな幕開けを迎えるメジャーアップデート。すでにリンネー、モーニエ、ルシラー、シグリカ、リュークなど新キャラクターも多数お披露目されており、リンネーとモーニエは実装も近いとみられる。このメジャーアップデートにあわせて、復帰イベント「帰還の潮唄」を改修予定。現在長崎バイオパークとのタイアップイベントも行われている。