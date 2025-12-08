俳優の賀来賢人さんがキヤノンマーケティングジャパングループの若手社員4名にインタビューする動画「あなたの超ワクワクする未来とは？篇」が公開された。キヤノンマーケティングジャパンの企業CMに出演中の賀来さんが、仕事への想いや未来へのビジョンを聞き出す内容となっている。

動画は、フルサイズミラーレス「EOS R5 Mark II」を用い、標準ズームレンズ「RF24-105mm F2.8 L IS USM Z」や望遠ズームレンズ「RF70-200mm F2.8 L IS USM」、広角レンズ「RF35mm F1.4 L VCM」などを装着して撮影した。

今回公開された動画では、賀来さんが「あなたは、どんな超ワクワクする未来を作りたいですか？」と社員に問いかけている。これに対し、流通小売業の営業担当は「お客さまが新しいことにどんどんチャレンジできる未来」、金融業界の営業担当は「お客さまが本来やるべき仕事に全集中できる未来」と回答。スタートアップ企業との企画立案担当は「AIやIoTの活用で誰でも自分らしい仕事ができる未来」、映像ソリューションの企画担当は「映像×ITによる映像ソリューションを活用し、本当に大切なことに時間を使える未来」と回答した。

動画は15秒版と30秒版があり、キヤノンマーケティングジャパンのYouTube、X、Instagramで公開されている。11月から開始した公式Instagramアカウントでは、撮影の舞台裏映像も公開する予定。