キヤノンは11月6日、RFマウントのフルサイズミラーレスの新製品「EOS R6 Mark III」を発表した。画素数を有効3250万画素に引き上げつつ、電子シャッター時は最大40コマ／秒の高速連写性能を維持した。アルゴリズムの改良で、AFの安定性が向上した。動画性能も高めた。デジタル一眼レフや世代の古いミラーレスカメラからの買い替えを狙う。

価格はオープン。予想実売価格は、ボディ単体モデルが429,000円前後、「RF24-105mm F4 L IS USM」が付属するRF24-105mm L IS USMレンズキットが583,000円前後、「RF24-105mm F4-7.1 IS STM」が付属するRF24-105mm IS STMレンズキットが478,500円前後。発売はいずれも11月21日。

センサーを高画素化したRFマウントのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」。AF性能や動画性能も引き上げ、バランスのよい1台になった

EOS Rシリーズのミッドレンジモデル。2022年12月発売の「EOS R6 Mark II」の改良版。センサーを従来の有効2420万画素から3250万画素に高めて高解像化を図り、トリミング後も高い解像感を保持できるようにした。常用ISO感度はISO64000で、従来のISO102400からは少し落とした。

デザインは従来のEOS R6 Mark IIから細かく手が加えられ、シャープな印象が高まった

背面のボタンレイアウトはEOS R6 Mark IIを継承する

上部のダイヤル類の配置も慣れ親しんだレイアウトを継承

EOS R6 Mark II（左）とEOS R6 Mark III（右）

EOS R6 Mark IIユーザーからは、AFや画素数に対する不満が多く寄せられていたという

電子シャッター時の連写性能は最大40コマ／秒と従来と同じ速度を維持しつつ、連続再生枚数が向上した。新たに、シャッターを切ったタイミングから最大20コマ分（0.5秒）さかのぼって撮影できるプリ連続撮影機能を搭載した。

オートフォーカスは、AFアルゴリズムの改良で被写体追従性能を向上。さらに、特定の人物を優先して追尾する機能も、上位機種のEOS R3と同様に搭載した。

動画関連の撮影機能は大きく強化した。センサー全体で7K相当の動画が撮影できるオープンゲート記録に対応したほか、既存ユーザーの声を取り入れたさまざまな改良も実施。オートフォーカスは、プロのフォーカスワークを取り入れたAFも搭載した。

プロカメラマンのフォーカスワークをAFで再現した

メモリーカードは、SDメモリーカードとCFexpress Type Bのデュアルスロットに進化した。本体サイズは約138.4×98.4×88.4mm、重さは約699g（メモリーカード、バッテリー含む）。

発売記念キャンペーンも実施

発売記念キャンペーンも実施する。期間中に購入したうえで応募すうと、サンディスクのCFexpressカード「サンディスク エクストリーム プロ CFexpress Card Type B 128GB」と、Neural network Image Processing Tool年間（365日）プラン無料クーポンをプレゼントする。対象購入期間は2026年1月14日まで。