Audibleは12月4日、同サービスで2025年中もっとも聞かれた作品ランキング「Audibleベスト・オブ2025」を公開し、その中で1位に『国宝 上 青春篇』が輝いたと明らかにした。第5位に同作下巻である『国宝 下 花道篇』がランクインしている。

「Audibleベスト・オブ2025」1位は『国宝 上 青春篇』

Audibleは、プロの俳優や声優、ナレーターによる朗読で文学コンテンツを聴いて楽しむことができるサービス。今回今年もっとも聞かれた作品が一挙に25作品ランキング形式で発表されており、1位には実写映画が大ヒットした『国宝 上 青春篇』が輝いた。2位には『カフネ』、3位には『傲慢と善良』が続き、4位には2024年に本屋大賞を受賞した『成瀬』シリーズの第二巻、『成瀬は信じた道をいく』がランクインした。

『成瀬』シリーズは本屋大賞受賞のほかにAudibleを代表する人気作品としても著名で、1巻の『成瀬は天下を取りにいく』はAudibleサービス開始以来、10年で最も聴かれた作品に輝いている。ちなみに同作の朗読を務めた鳴瀬まみ氏も同作主人公と同じく滋賀県出身。同シリーズは12月1日に3巻である『成瀬は都を駆け抜ける』が書籍で刊行されており、完結している。