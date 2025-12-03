Audible、「東京コミコン」に出展 - ハリー・ポッターの世界を体験できる試聴体験

ナレーターによる音読で文学作品を楽しめるAudibleは、12月5日から開催される「東京コミコン2025」に出展すると明らかにした。同サービスで特に好評だという『ハリー・ポッターシリーズ全7巻』をテーマに設定し、高い没入感を体験できるとしている。

東京コミコン2025は、12月5日から7日まで幕張メッセで開催されるポップカルチャー展覧イベント。Audibleでは配信中の人気オーディオブック『ハリー・ポッターシリーズ全7巻』をテーマに設定したブース出展を実施し、物語の世界観に触れながらAudibleを楽しむことが可能。フォトブースや「組み分け帽子」、カプセルトイを用意し、Audibleを楽しむことができるとしている。