サンコーは12月3日、新ブランド「ThankPan（サンクパン）」第2弾として、『簡単操作炊飯器「ノラノラ」』、『楽々収納電気鍋「コロン」』、『お手軽クレープメーカー「ラ・クレープ」』の3製品を発売した。

ThankPanシリーズの新製品が3種同時発売

簡単操作炊飯器 ノラノラ（8,480円）

「簡単操作炊飯器 ノラノラ」（8,480円）は、丸みのあるデザインが特徴のコンパクトな炊飯器。最大3合炊きで、お米と水を入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、1合なら最速約28分で炊き上がる。

スイッチひとつのシンプル操作

炊飯と同時に蒸し料理も作れる

付属の蒸しトレイを使えば、ご飯を炊きながら上段で温野菜などの蒸し料理を同時調理することも可能だ。

本体サイズは幅220×奥行240×高さ250mm、重さは約1.8kg（ケーブルと付属品を含まず）。内釜、金属トレイ、穴あきトレイ、計量カップ、しゃもじが付属する。

楽々収納電気鍋 コロン（6,980円）

卓上で使いやすいコンパクトな片手鍋

鍋本体に土台部分などを収納できる

「楽々収納電気鍋 コロン」（6,980円）は、一人用サイズの片手電気鍋。使わない時は鍋本体にパーツをまとめてコンパクトに収納でき、取っ手も折りたためるため場所を取らない。ラーメンやポトフなど、自分専用の鍋料理を手軽に楽しめる。

本体サイズは幅240×奥行150×高さ190mm、重さは約880g。コード長は約100mm。

お手軽クレープメーカー ラ・クレープ

使用イメージ

「お手軽クレープメーカー ラ・クレープ」（3,980円）は、自宅で本格的なクレープやガレットが焼ける調理器具。ON/OFFだけのシンプル操作で、温度調節は不要。付属の専用トレイで生地を無駄なく焼くことができ、焼き上がりもはがれやすい設計となっている。

本体サイズは幅160×奥行300×高さ65mm、重さは約500g。コード長は約850mm。ボウル、レシピカードが付属する。

ThankPanは2025年10月に発足した新ブランドで、「日常にあたたかい暮らしを提供する家電」をスローガンに掲げている。「まるっこい」フォルムや「可愛らしさ」を外観デザインの共通コンセプトとし、ブランドキャラクターとしてパンダの「く～さん」が登場する。