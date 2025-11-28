楽天モバイルは11月28日、オウガ・ジャパン製5Gスマートフォン「OPPO A5 5G」の予約受付を開始した。カラーはグリーンとホワイトの2色。12月4日午前9時に発売する。価格は26,990円。

OPPO A5 5G。カラーはグリーンとホワイトの2色

「OPPO A5 5G」は約6.7インチの大型パネル、6,000mAhの大容量バッテリーなどを備えたエントリー向けスマートフォン。

写真の補正を自動化するAI機能が特徴で、クラウド型の「OPPO AI」により、古い写真やトリミングで粗くなった画像をくっきり補正する「AI鮮明度強化」や、背景に写り込んだ人物をまとめて消せる「AI消しゴム」、ピンボケや手ブレを補正する機能、ガラス越しの反射を抑える機能などが利用できる。

楽天モバイルでは、楽天モバイル公式サイトにて11月28日午前10時から予約受付を開始。販売は12月4日9時から楽天モバイル公式サイト／楽天市場店／楽天モバイルショップで行う。楽天モバイルショップでは各店舗の開店時間から発売する。

販売価格は一括26,990円で、24回払いの場合1,124円／月、48回払いの場合562円／月（初回576円／月）。

OPPO A5 5Gは他社から電話番号そのままで乗り換え、楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めて申し込んだユーザーを対象に最大16,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するキャンペーンの対象となる。キャンペーンを適用した場合の実質価格は10,990円から。