オプテージは、同社の携帯電話サービス「mineo」（マイネオ）において、「OPPO A5 5G」「Mode1 Pocket 8GB/256GBモデル」の販売を12月4日から開始する。

いずれも対応プランはauプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプラン。OPPO A5 5GはeSIMにも対応する。

OPPO A5 5G

OPPO A5 5Gは6.7インチの画面を備えた、OPPO独自のAIによる写真編集機能が特徴の5Gスマートフォン。衝撃に強く防塵・防水対応であること、6,000mAhの大容量バッテリーを搭載することなどが特徴となる。

価格は一括で31,416円、24カ月の分割払いで1,309円／月、36カ月の分割払いで869円／月（初月のみ1,001円）。eSIMにも対応し、auプラン／ドコモプランを選択できる。

OPPO A5 5G

Mode1 Pocket 8GB/256GBモデル

Mode1 Pocketは5.3型ディスプレイを搭載した、P-UP World製の小型スマートフォン。Qiによるワイヤレス充電が可能で、2眼カメラやIP65等級の防水・防塵性能を備えている。

価格は一括で34,320円、24カ月の分割払いで1,430円／月、36カ月の分割払いで946円／月（初月のみ1,210円）。端末の仕様としてはeSIM対応とされているが（nanoSIM×1、eSIM×1）、ドコモ／au系のeSIMは非対応で、mineoのeSIMプランも用意されない。