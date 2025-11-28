KDDIと沖縄セルラーは11月28日、オウガ・ジャパン製5Gスマートフォン「OPPO A5 5G」の予約受付を開始した。auとUQ mobileから12月4日に発売する。

au／UQ mobileで販売するOPPO A5 5Gの価格はいずれも22,001円。衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」と、Sub6の5G通信を認識できる「5G+」にも対応する。

OPPO A5 5G。カラーはグリーン、ホワイト

「OPPO A5 5G」はOPPO独自のAIによる写真編集機能が特徴の5Gスマートフォン。古い写真やトリミングで粗くなった画像をくっきり補正する「AI鮮明度強化」や、背景に写り込んだ人物をまとめて消せる「AI消しゴム」、ピンボケや手ブレを補正する機能、ガラス越しの反射を抑える機能などを搭載する。

本体は約6.7インチの大型パネル、6,000mAhの大容量バッテリーなどを備え、約37分で1％の状態から50％以上まで充電できる急速充電機能も特徴だ。

販売価格はau、UQ mobileともに22,001円。auでは新規契約／他社・povo2.0から乗り換え（MNP）／UQ mobileから乗り換え（番号移行）時に「au Online Shop お得割」を適用すると、22,000円割り引いた1円で購入可能。

また、5G機種変更おトク割（auバリューリンクマネ活加入時）を適用した場合、最大5,500円が割り引かれ16,501円で購入できる。「スマホトクするプログラム」を活用した場合の実質負担額は11,047円。

UQ mobileでは他社からの乗り換え（MNP）／新規契約で「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約し、かつ「増量オプションⅡ」に加入すると、「UQ mobileオンラインショップおトク割」により22,000円が割り引かれ、1円での購入が可能。

また、機種変更／au・povo1.0・povo2.0から乗り換え（番号移行）した上で条件を満たし、プログラムを活用した場合の実質負担額は16,547円となる。

au公式アクセサリー「au +1 collection」からは、本体の傷つきや落下時の衝撃をカバーする「ハイブリッドカバー」、しなやかさと自然な光沢が魅力の牛革ケース「LORNA PASSONI Leather Folio Case」といったOPPO A5 5G用アクセサリが用意される。