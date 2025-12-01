ソニー銀座で“推し活”支援施策、オーディオ・テレビ・カメラをスタイリストに相談

ソニーストア銀座は、12月1日～12月30日までの期間中、『#推し色に染まる時間』と題して同店スタイリストとの相談施策を強化する。ソニーが得意とするオーディオ、テレビ、カメラ製品を推し活に役立ててもらうのが狙い。

同店では従業員をスタイリストと呼び、推し活を切り口にソニー製品の活用方法について提案中。スタイリストごとに得意分野が異なっており、特設ページから自分の関心がある領域に詳しいスタイリストを指名予約することも可能だ。

今回はテレビやオーディオのほか、ソニーストア銀座店内に新しく設営した撮影スタジオ「Shooting Studio」を活用した施策が見どころ。推しと過ごす特別な瞬間をもっと素敵に残す手段として、ソニーαシリーズのカメラやレンズを提案する。グッズ等の持ち込みも歓迎するとしており、参加予約も不要。その他オーディオやテレビの相談も随時受け付けており、詳細は下記投稿に詳しい。