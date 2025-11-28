ドン・キホーテは11月28日、独自ブランド「情熱価格」シリーズ新製品として、Android OSを搭載した27型ディスプレイ「まるででっかいスマホ」を発売した。一部店舗を除く全国のドン・キホーテ系列店舗で順次販売開始する。価格は87,978円。

「まるででっかいスマホ」は“スマートフォンそのものを巨大化した新たなデバイス”として開発されたタッチ対応ディスプレイ。スマートフォンの軽快な操作性と、大型ディスプレイによる視認性の高さや作業効率を兼ね備え、従来のテレビ、タブレット、ディスプレイに続く「第4の家電ディスプレイ」として訴求する。なおSIMの挿入はできず、モバイル通信には対応しない。

27型の10点タッチ対応ディスプレイと支柱、バッテリーを内蔵した台座がセットとなっており、台座には室内を移動できるキャスターを装備。800万画素カメラやマイクを内蔵し、リモートワーク時のサブディスプレイやWeb会議、SNSなどでのLIVE配信などに役立つとしている。

CPUはMediaTek MT8183、メモリは6GB、ストレージは128GB。画面解像度は1,920×1,080ドット、アスペクト比は16：9。ディスプレイの背面にはHDMI、USB Type-C、USB Type-Aポートを搭載する。通信はWi-Fi、Bluetoothに対応。

組み立て時の本体サイズはW625.1×D420.0×H1158.6～1328.5mm、重さは約8.2kg。電源は内蔵バッテリーで、ACアダプタが付属する。連続稼働時間は約5時間。