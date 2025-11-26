ヨドバシカメラのECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて、毎年恒例となる「夢のお年玉箱」の抽選受付日が発表された。2025年は11月25日～12月1日23時59分までの期間で申し込みを受け付ける。応募はヨドバシ・ドット・コム会員限定。

ヨドバシ・ドット・コム「2026年 夢のお年玉箱 抽選販売のご案内」ページ

夢のお年玉箱は、ヨドバシカメラが年始に販売するお買い得な福袋企画。今回は店頭販売分ではなく、ECサイトのヨドバシ・ドット・コムで販売する分の抽選受付となる。

商品はすべて抽選により販売し、ヨドバシ・ドット・コムのWebサイトから申し込みをする必要がある（ヨドバシアプリからは受付しない）。複数の商品の抽選に申し込めるが、当選するのはどれか1商品のみ。

抽選の申し込み期間は11月25日（火）11時～12月1日（月）23時59分まで。当選発表は12月3日（水）9時ごろ。当選した商品の注文期限は12月6日（土）23時59分まで。

以下のいずれかの条件に当てはまる場合、当選確率が優遇される。

2025年11月20日（木）時点で「GOLD POINT CARD+」の会員かつ、ポイント共通化を済ませている人

2025年1月1日（水）～2025年11月20日（木）の期間中にヨドバシ・ドット・コムで購入履歴がある人

2025年1月1日（水）～2025年11月20日（木）の期間中にヨドバシカメラ店舗で購入履歴があり、2025年11月20日（木）までにポイント共通化を済ませている人

2026年版の「夢のお年玉箱」は全64種。11月26日13時30分時点で最も人気が高いお年玉箱は「夢のお年玉箱2026 SIMフリースマホ iPhone Proの夢」で当選倍率は613倍。このほか、注目のお年玉箱の例は下記の通り。