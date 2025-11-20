サムスン電子ジャパンが、11月21日0時から始まる「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」でGalaxyシリーズのスマートフォンやタブレット、スマートウォッチをセール価格で販売する。

  • 「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」で、Galaxyシリーズのスマートフォンやタブレット、スマートウォッチがセールに！

セールのおもな対象製品は以下の通り。すべての製品や販売価格は、Amazon内の「Samsung Galaxy Store」で公開する。

  • Samsung Galaxy S25シリーズ（スマートフォン）
  • Samsung Galaxy A36 5G（スマートフォン）
  • Samsung Galaxy A25 5G（スマートフォン）
  • Samsung Galaxy Tab S11シリーズ（タブレット）
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE｜Tab S10 FE+（タブレット）
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite（タブレット）
  • Samsung Galaxy Tab A9+（タブレット）
  • Samsung Galaxy Watch8（スマートウォッチ）
  • Samsung Galaxy Watch8 Classic（スマートウォッチ）
  • Samsung Galaxy Watch Ultra(2025)（スマートウォッチ）
  • 大画面スマホ「Galaxy S25 Ultra」

  • 大画面タブレット「Galaxy Tab S11 Ultra」

  • スマートウォッチ「Galaxy Watch8 Classic」

