サムスン電子ジャパンが、11月21日0時から始まる「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」でGalaxyシリーズのスマートフォンやタブレット、スマートウォッチをセール価格で販売する。
セールのおもな対象製品は以下の通り。すべての製品や販売価格は、Amazon内の「Samsung Galaxy Store」で公開する。
- Samsung Galaxy S25シリーズ（スマートフォン）
- Samsung Galaxy A36 5G（スマートフォン）
- Samsung Galaxy A25 5G（スマートフォン）
- Samsung Galaxy Tab S11シリーズ（タブレット）
- Samsung Galaxy Tab S10 FE｜Tab S10 FE+（タブレット）
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite（タブレット）
- Samsung Galaxy Tab A9+（タブレット）
- Samsung Galaxy Watch8（スマートウォッチ）
- Samsung Galaxy Watch8 Classic（スマートウォッチ）
- Samsung Galaxy Watch Ultra(2025)（スマートウォッチ）