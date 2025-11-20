Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは11月24日（月）の0時から12月1日（月）の23時59分まで、「ブラックフライデー」セールを開催する。同時に、エントリーして1万円以上の買い物をすれば最大11%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも行われる。エントリーはボタンを押すだけで完了だ。還元率はプライム会員なら+1.5%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、さらに「おもちゃ」「ホビー」カテゴリのアイテムなら+6.5%アップだ。同時に、ブランドセレクションアイテムなら+4%、その中でも注目ブランドアイテムなら+5%と還元率がアップする。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにブラックフライデー告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけでよい。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後から40日程度でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは期間限定ポイントなので使用期限には注意しよう。

さらに11月21日（金）0時からは先行セールが開始される。ここでのセール価格はブラックフライデーの期間中も維持されるうえ、ポイント還元の対象にもなっているのでいいものがあったら買って問題なしだ。実質、ブラックフライデーが21日の0時から始まるようなものだ。

先行セールの告知

ブランドセレクション、対象となっているのは、5%還元の注目ブランドが「コカ・コーラ」と「花王」だ。4%還元は20ブランドもあるのでその一部をご紹介しよう。「BOSE」「バッファロー」「HUAWEI」「アイリスオーヤマ」「Lenovo」「LG」「午後の紅茶」「伊藤園」などだ。詳細は上記のリンク先で確認してほしい。

現在、「ちょっと見せます」ページにて、期間中にセール対象なる予定のアイテムがいくつか掲載されている。その中から、いくつかピックアップしてご紹介しよう。

事前公開アイテムすら大量すぎて見るのが大変

Apple Watch Series 10(GPSモデル) (64,800円)

iPhoneユーザーならコンビで使いたい

Apple Watch Series 10。心電図を記録するなど、あなたのフィットネスパートーナーとして活躍してくれる。

Apple Watch Series 10(GPSモデル)

Apple

64,800円

https://amzn.asia/d/jks86Dz

Galaxy Tab S10+（148,444円）

サムスンの12.4インチの2,800×1,752ドットタブレット。ストレージが256GBあるのも安心してアプリをインストールしまくれる。防水・防塵なので様々なシーンで使えるのもありがたいところだ。

Galaxy Tab S10+

サムスン

148,444円

https://amzn.asia/d/9LQXADR

Kindle Colorsoft シグニチャーエディション（44,980円）

Amazon Kindleが目に優しいE-inkのままカラー化したモデル。特にマンガのカラーページ表示時にその力を発揮してくれるだろう。

Kindle Colorsoft シグニチャーエディション

Amazon

44,980円

https://amzn.asia/d/00lTeCK