ロボット掃除機で知られるDreame（ドリーミー）が、「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」でセールを実施している。ロボット掃除機や水拭き掃除機、ヘアドライヤーなどを最大72％引きで販売する。先行セールは11月21日からだが、すでにセール価格が適用されている。
セール対象のおもな製品と価格は以下の通り。
|ジャンル
|製品名
|通常価格
|セール価格
|ロボット掃除機
|Dreame L10s Ultra Gen2
|86,680円
|55,000円（約37％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame L40s Pro Ultra
|199,800円
|99,800円（約50％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame X30 Ultra
|190,600円
|78,000円（約59％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame L10s Ultra
|188,000円
|52,800円（約72％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame L10s Plus Se
|84,800円
|33,800円（約60％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame D20 Ultra
|84,800円
|33,800円（約60％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame D20 Plus
|59,800円
|44,800円（約25％OFF）
|ロボット掃除機
|Dreame D20
|39,800円
|32,800円（約18％OFF）
|水拭き掃除機
|Dreame H12 Pro FlexReach
|69,800円
|29,800円（約57％OFF）
|水拭き掃除機
|Dreame H15S
|79,800円
|49,800円（約38％OFF）
|水拭き掃除機
|Dreame H12 Dual FlexReach
|69,800円
|49,800円（約29％OFF）
|ヘアドライヤー
|Dreame Pocket
|39,800円
|7,980円（約80％OFF）