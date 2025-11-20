ロボット掃除機で知られるDreame（ドリーミー）が、「Amazonブラックフライデー先行セール」「Amazonブラックフライデー」でセールを実施している。ロボット掃除機や水拭き掃除機、ヘアドライヤーなどを最大72％引きで販売する。先行セールは11月21日からだが、すでにセール価格が適用されている。

セール対象のおもな製品と価格は以下の通り。

ジャンル 製品名 通常価格 セール価格
ロボット掃除機 Dreame L10s Ultra Gen2 86,680円 55,000円（約37％OFF）
ロボット掃除機 Dreame L40s Pro Ultra 199,800円 99,800円（約50％OFF）
ロボット掃除機 Dreame X30 Ultra 190,600円 78,000円（約59％OFF）
ロボット掃除機 Dreame L10s Ultra 188,000円 52,800円（約72％OFF）
ロボット掃除機 Dreame L10s Plus Se 84,800円 33,800円（約60％OFF）
ロボット掃除機 Dreame D20 Ultra 84,800円 33,800円（約60％OFF）
ロボット掃除機 Dreame D20 Plus 59,800円 44,800円（約25％OFF）
ロボット掃除機 Dreame D20 39,800円 32,800円（約18％OFF）
水拭き掃除機 Dreame H12 Pro FlexReach 69,800円 29,800円（約57％OFF）
水拭き掃除機 Dreame H15S 79,800円 49,800円（約38％OFF）
水拭き掃除機 Dreame H12 Dual FlexReach 69,800円 49,800円（約29％OFF）
ヘアドライヤー Dreame Pocket 39,800円 7,980円（約80％OFF）
