パソコン工房、精密なマウス操作に便利な「ゲーミングアームカバー」。780円

ユニットコムは10月29日、パソコン工房セレクト商品「ゲーミングアームカバー（ LEVEL∞ LEV-AC01）」を発売した。価格は780円。

マウス操作時、腕がマウスパッドと当たってしまうことを避けて安定した操作を行えるようにするアームカバー製品。寸法は約75mm×370mm×105mmで、素材はナイロン87%、スパンデックス13%。ネットを使うことで洗濯機も利用できる。