11月24日からの「Amazonブラックフライデー」や11月21日からの「Amazonブラックフライデー先行セール」を前に、「Amazonブラックフライデー サプライズプレセール」が11月19日0時からスタート。サンディスクが、スマホのバックアップに向くデュアルコネクターのUSBメモリーなどをセール価格で販売している。セール期間は、Amazonブラックフライデー終了の12月1日23時59分まで。

スマホのバックアップに向くUSB-C/AデュアルコネクターのUSBメモリー「Dual Drive Luxe」

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。