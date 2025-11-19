11月24日からの「Amazonブラックフライデー」や11月21日からの「Amazonブラックフライデー先行セール」を前に、「Amazonブラックフライデー サプライズプレセール」が11月19日0時からスタート。サンディスクが、スマホのバックアップに向くデュアルコネクターのUSBメモリーなどをセール価格で販売している。セール期間は、Amazonブラックフライデー終了の12月1日23時59分まで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
|シリーズ名
|型番
|概要
|Portable SSD Extreme PRO E82
|SDSSDE82-4T00-GH25
|最大読み出し速度3800MB/秒のUSB4対応ポータブルSSD
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-2T00-GH25
|最大読み出し速度1050MB/秒のポータブルSSD
|Portable SSD E1
|SDDDE1-2T00-JA46
|USB-C接続とUSB-A接続の両方に対応したSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-512G-J46
|超小型でノートPCに挿したままでも気にならないUSBメモリー
|Dual Drive Luxe
|SDDDC4-1T00-J35
|スマホのバックアップに向くデュアルコネクターのUSBメモリー
|Extreme SD Card
|SDSDXVV-512G-GHJIN
|ミラーレスカメラに向く高速SDカード
|High Endurance SD Card
|SDSQQNR-512G-GH3IA
|ドラレコや監視カメラに向く高耐久microSDカード
|WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5
|WDBBYV0010BNC-WRSN
|最大読み出し7,300MB/秒のPS5公式ライセンスSSD