11月24日からの「Amazonブラックフライデー」や11月21日からの「Amazonブラックフライデー先行セール」を前に、「Amazonブラックフライデー サプライズプレセール」が11月19日0時からスタート。サンディスクが、スマホのバックアップに向くデュアルコネクターのUSBメモリーなどをセール価格で販売している。セール期間は、Amazonブラックフライデー終了の12月1日23時59分まで。

  • スマホのバックアップに向くUSB-C/AデュアルコネクターのUSBメモリー「Dual Drive Luxe」

    スマホのバックアップに向くUSB-C/AデュアルコネクターのUSBメモリー「Dual Drive Luxe」

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。

シリーズ名 型番 概要
Portable SSD Extreme PRO E82 SDSSDE82-4T00-GH25 最大読み出し速度3800MB/秒のUSB4対応ポータブルSSD
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-2T00-GH25 最大読み出し速度1050MB/秒のポータブルSSD
Portable SSD E1 SDDDE1-2T00-JA46 USB-C接続とUSB-A接続の両方に対応したSSD
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-512G-J46 超小型でノートPCに挿したままでも気にならないUSBメモリー
Dual Drive Luxe SDDDC4-1T00-J35 スマホのバックアップに向くデュアルコネクターのUSBメモリー
Extreme SD Card SDSDXVV-512G-GHJIN ミラーレスカメラに向く高速SDカード
High Endurance SD Card SDSQQNR-512G-GH3IA ドラレコや監視カメラに向く高耐久microSDカード
WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 WDBBYV0010BNC-WRSN 最大読み出し7,300MB/秒のPS5公式ライセンスSSD