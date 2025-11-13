ソフトバンクは11月12日、積水化学工業と共同で、電波を任意の方向に誘導できる「メタサーフェス反射フィルム」を活用した電波環境改善の効果検証を実施した。ソフトバンク本社における検証の結果、オフィス内の圏外・弱電エリアにおける電波環境の改善を確認したという。

5Gおよび6Gに向けた高速・大容量通信の需要が高まる一方で、波長が1～10ミリメートル、周波数が30～300ギガヘルツのミリ波は遮蔽物の影響を受けやすく、ビルの多い都市部や屋内では圏外や弱電エリアが発生しやすい。ソフトバンクによると、オフィスビルでは景観配慮や設備スペースの観点から、追加の分配アンテナや中継器の設置が難しいケースがあるという。

今回ソフトバンクでは、積水化学工業が開発した「メタサーフェス反射フィルム」を活用し、5Gミリ波の電波改善の効果検証を実施した。

「メタサーフェス反射フィルム」は電源を必要としないフィルムで、特殊な人工周期構造により、電波の反射を任意の方向へ変えられる点が特徴だ。これにより電波の死角となるエリアに効率的に電波を届けられる。

またフィルム本体が透明で軽量・薄型、折り曲げ可能な構造のため、、壁面やガラス、柱などに設置でき、景観への配慮も行える。

検証では、ソフトバンク本社にて、ミリ波の届きにくいエリアの前にある廊下壁面に設置したポスターフレームに「メタサーフェス反射フィルム」を貼り付け、フィルムの有無による5Gミリ波の受信電力および通信速度の変化を検証した。その結果、圏外や弱電となっていたエリアで電波強度や通信品質が向上することを確認できたという。

ソフトバンクでは検証結果を踏まえ、今後オフィス環境や駅構内、イベント会場、工場、物流倉庫といった多様な環境において電波反射フィルムの活用を検討していく。