Insta360は11月12日、アクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」用のアクセサリーを発表した。大型グリップやズームレバー、バッテリーを搭載してデジカメのように撮影できるグリップ「ストリート撮影グリップPro」や、撮影した写真をその場でプリントできる「ポケットプリンター」、シネマティックレンズやクローズアップレンズなどを用意。いずれも、独ライカ（Leica）と共同開発した。ライカ監修のカラープロファイルも用意する。

「アクションカメラを激しいアクティビティだけでなく、ふだんからスナップ撮影でも使いたい」「撮影した写真をその場で配りたい」と考える人にアピールする。

Insta360 Ace Pro 2と組み合わせて使えるアクセサリーが一挙に登場。特に、撮影した写真をその場でプリントできる「ポケットプリンター」が注目を集めそう

製品のラインナップや内容は以下の通り。いずれもすでに販売中。ストリート撮影グリップProやポケットプリンターなどの単品販売は未定。

キット名称 希望小売価格 内容 ポケットプリンターキット 95,500円 Insta360 Ace Pro 2、ストリート撮影グリップPro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシックレザーケース プロシューターキット 98,000円 Insta360 Ace Pro 2、ストリート撮影グリップPro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルター フルプロシューターキット 127,800円 Insta360 Ace Pro 2、ストリート撮影グリップPro、遮光フード、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルター

上部にはコールドシューも搭載する

おしゃれなクラシックレザーケースも用意する

Insta360 Ace Pro 2は液晶パネルが上方向に跳ね上がるので、ウエストレベルやローアングルの撮影にも対応する

別売で液晶パネルのフードも用意する

ストリート撮影グリップProは、Insta360 Ace Pro 2をはめ込んで使うグリップ。ズームレバー、露出コントールダイヤル、クイックモード切替などの操作デバイスを搭載して操作性を高められるほか、バッテリーを内蔵して長時間撮影に対応する。

ポケットプリンターは、本体の底面に接続して使える小型フォトプリンター。ZINK技術を用いており、インクカートリッジやインクリボンなしでプリントできる。

プレミアムレンズは、シネマティックレンズと超広角レンズ、クローズアップレンズを用意。さらに、ブラックミストフィルターとスターフィルターも用意する。

シネマティックレンズなどの装着にも対応する

Leicaカラープロファイルは、これまでのライカナチュラルとライカビビッドに加え、ライカエターナルとライカB&Wハイコントラストのプロファイルを追加。さらに、インカメラ用のフィルターとして、新たにフィルム風のレトロネオンとビンテージバケーションの2種類を追加した。