Insta360 Japanは10月29日、360度カメラの新製品「Insta360 X4 Air」を発表した。8K解像度での撮影やAI編集機能など上位機種に匹敵する性能を備えながら、重さを165gに抑えた。価格は、標準版が56,900円、見えない自撮り棒や呼びバッテリーなどが付属するスターターキットが62,900円。カラーはグラファイトブラックとアークティックホワイトの2色。すでに販売中。

従来モデルのInsta360 X4と比べて本体を小型軽量化した新製品「Insta360 X4 Air」

周囲360度を一度に記録でき、撮影後に好きなアングルを選べる360度カメラ。従来モデルのInsta360 X4と比べて本体を小型軽量化し、重さは従来の203gから165gにまで軽量化した。

さまざまなマウント類は従来モデルと同じものが使える

センサーは1/1.8インチで、従来モデルよりも暗所性能や色再現性が向上した。独自のアダプティブトーン機能により、2つのレンズからの光を個別に解析し、空の白飛びや影のつぶれを自動で抑制して自然な映像に仕上がるようにした。

自撮り棒をひねるだけで撮影を開始するツイスト撮影機能や、ジェスチャーや音声によるハンズフリー操作など、操作性も高めた。撮影後はAIが自動で映像を解析し、ハイライトシーンを抽出して音楽付きの動画に編集できる。

本体は水深15mまでの防水性能を備え、レンズは傷がついてもユーザーが交換可能。耐落下衝撃性能も従来比2倍に向上している。購入者には、200GBのクラウドストレージが付くInsta360+サブスクリプション（1年分）が無料で付属する。