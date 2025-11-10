カドーは、オートクリーン加湿器「STEM 500H(ステム 500エイチ)」を11月28日より一般発売すると発表した。価格は3万3,000円。

「STEM 500H」は、STEMシリーズ初となる加熱除菌機能を搭載した加湿器。超音波式と加熱式を融合した独自のハイブリッド加湿テクノロジー「クリーンヒート」(特許出願済)により、約70℃の低温加熱で細菌、酵母、カビなどの雑菌を99.9％抑制する。運転停止中でも12時間に1回、自動で加熱除菌を実施するため、1シーズンお手入れ不要を実現した。

給水は本体上部から行う

省エネ性能にも優れ、必要な部分だけを効率的に加熱することで、スチーム式加湿器と比較して6か月の電気代を約6分の1に抑える。最大加湿量は500mL/hで、木造和室8.5畳、プレハブ洋室14畳に対応。タンク容量は5Lと大容量ながら、運転音は35dBA～39dBAと静音性も確保している。

本体はコンパクトで手軽に持ち運べる

フィルターカートリッジには高性能イオン交換樹脂を採用し、超音波式特有の課題であるホワイトダストの発生を99％以上抑制。操作パネルはシンプル設計で、オートモード、ナイトモード、急速モード、マニュアルモードの4つのモードを搭載する。

本体サイズは直径約245×高さ約315mm、重さは約3.1kg。タンク容量は約5L。電源コード長は約1.8m。カラーはクールグレー、ホワイト、ブラック(Makuake/直営ストア限定)の3色展開。

クールグレー

ホワイト

なお、同製品はクラウドファンディングサイト「Makuake(マクアケ)」で9月27日から11月9日まで先行販売を実施し、応援購入総額1億9,000万円超、サポーター数7,140名を記録。カドーのMakuakeプロジェクト史上最高額を達成したほか、Makuake加湿器カテゴリーでも歴代1位となった。