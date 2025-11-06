フィリップス・ジャパンは11月5日、電動シェーバーの新シリーズ「フィリップスシェーバー i9000」シリーズを同日から順次販売開始した。最高峰モデルに位置づけられる高機能製品で、「X9000」「X9001」「「X9002」の3モデルを用意する。価格はオープン。量販店ECサイトの価格はX9000/05の場合で38,900円。

左からX9000 、X9001、X9002

1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ2枚目のカット刃が深剃りする「スーパーリフト＆カットテクノロジー」を搭載した電動シェーバー。基本性能は2025年6月に発売されたフラッグシップ機「i9000プレステージ」シリーズとほぼ同等ながら、付属品を拡充し、より幅広い価格帯で展開する。

機能面では、肌下マイナス0.8mmの深剃り性能、毎秒500回のヒゲ密度感知システム、アプリと連動したシェービング動作検知センサー、20 ％小型化したヘッド、肌摩擦を50％低減するスキンプロテクションテクノロジーProなどを搭載する。

内刃の素材にはオーステナイト系ステンレス鋼の刃を、外刃の素材には刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃を採用した。

ラインナップはX9000シリーズがX9000/05およびX9000/30、X9001シリーズがX9001/05および9001/20、X9002シリーズがX9002/05、X9002/20、X9002/10、X9002/30。いずれもサイズは約180×65×67mm、重さは約200g。