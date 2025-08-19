シャオミ・ジャパンは8月19日、電動シェーバー、スマート温湿度計Pro、ズームセルフィースティック三脚、セルフィースティック三脚 Mini、Xiaomi Smart Band 9 Activeといったライフスタイル製品5種を発売した。

Xiaomi 電動シェーバー S101

Xiaomi 電動シェーバー S101

「電動シェーバー S101」は、各ヘッドに18枚の刃を搭載した高効率シェーバー。スマートスピードコントロールによる安定した高速出力と、低出力時でも毛を挟まない連続シェービングを実現する。

3つの独立したフローティングシェーバーヘッドと6つのシェービング角度により、剃りにくい部分も簡単にシェービングできるとする。1.5時間のフル充電で60日間使用可能で、USB Type-C対応、IPX7防水等級により丸洗いも可能。価格は2,380円。交換用ヘッドも980円で販売される。

Xiaomi スマート温湿度計 Pro

Xiaomi スマート温湿度計 Pro

「スマート温湿度計 Pro」は、3.7インチのEインクディスプレイを搭載し、どの角度からも画面が見やすい温湿度計。内蔵の高精度リアルタイムクロック（RTC）チップと高精度スイスSensirionセンサーにより、正確な時間表示と温湿度の小さな変化を素早く検知する。

ボタン電池（CR2032）2個で約1年間稼働し、Xiaomi Homeアプリと接続すると、過去6カ月の温湿度履歴データを確認できる。価格は2,980円。

Xiaomi ズームセルフィースティック三脚

Xiaomi ズームセルフィースティック三脚

「ズームセルフィースティック三脚」は、約1.6メートルの超ロング伸縮ポールでワイドショットを撮影できる三脚。ワンタッチで折りたためて、自撮り棒としても三脚としても使える。

安定性を高める亜鉛合金の傘骨構造で安定性と耐荷重性を実現。多機能Bluetoothリモコンで、離れた場所からでもワンタップで自撮りできる。価格は3,940円。

Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini

Xiaomi セルフィースティック三脚 Mini

「セルフィースティック三脚 Mini」は、使い方次第で配信用の手持ち三脚、スマホホルダー、自撮り棒に変化する多機能製品。

ハンドルに三脚をシームレスに収納可能で、ワイヤレスBluetoothリモコンによりハンズフリーの自撮りをサポートする。155グラムの軽量設計。価格は2,380円。

Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi Smart Band 9 Active

「Smart Band 9 Active」は、1.47インチの液晶ディスプレイと9.99ミリの薄型軽量設計が特徴のスマートバンド。最大18日間持続可能な長時間バッテリーを搭載し、50種類のスポーツモードと5ATMの防水規格に対応する。

新色としてパープルとグリーンを追加し、カラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分だけのスタイルを身にまとえる。価格は2,980円。