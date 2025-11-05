ひらがな、カタカナ、漢字にローマ字...と私たちが入力する文字には多くの種類が存在します。iPhoneの入力機能は絵文字もサポートしており、専用のキーボードも用意されるなどユーザビリティも考慮されています。

しかし、意外なところに盲点が。1ヶ、2ヶといった個数を表すときや、関ヶ原のように所有格(〜の)を意味するときに用いる「ヶ」は、読みの「こ」や「か」を変換しても候補に出てきません。「1こ」や「せきがはら」で変換すると出てくるものの、1文字だけ入力しようとするとうまくいかないはずです。

iPhoneで「ヶ」を単独で入力するには、ローマ字キーボードを使用して「lke」または「xke」の順に入力します。同じく単独での入力が難しい「ヵ」(カの小文字)も、「lka」または「xka」で入力できます。

これにて一件落着、としたいところですが、原則ヘボン式で入力できるiPhoneのローマ字キーボードには、あまり知られていない難入力文字対策がいくつかあるので、あわせて紹介してみましょう。

たとえば、歴史的仮名遣いの「ゑ」。「え」を変換して入力しようとすると、多数表示される候補の中から探さなければなりませんが、「wye」一発で入力できます。同じく歴史的仮名遣いの「ゐ」は「wyi」です。

「々」や「仝」、「ゝ」や「ゞ」といった踊り字も単独での入力が難しい文字ですが、読みの「おなじ」を変換すればOKです。

なお、矢印記号の「←」は「zh」、「↓」は「zj」、「↑」は「zk」、「→」は「zl」と、「z」と「hjkl」の組み合わせでかんたんに入力できます。利用頻度の高い記号ですから、あわせて覚えておきましょう。