SOLUTION∞、ワークステーションPCにミドルタワーケース採用した新ラインナップ展開

ユニットコムは9月30日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」において、ミドルタワーケースを採用した新ラインナップ製品を発売した。

AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など、専門的な業務用途における高度な計算処理用途に向くというワークステーションPCにおける新製品。今回性能とサイズのバランスに優れたミドルタワーモデルを新たに展開するという内容で、設置性を改善した点がポイント。

SOLUTION-TXAB-XW24-NDX

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：インテル Xeon w3-2423 プロセッサ

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：629,800円

SOLUTION-TXAB-X259-BQDX