パソコン工房、10種類のアダプタ同梱の「マルチタイプACアダプタ（UNI-ACPD65W-01）」

ユニットコムは9月26日、パソコン工房セレクトにおける新製品として、「マルチタイプACアダプタ（UNI-ACPD65W-01）」を発売した。価格は6,980円。

ケーブル込みで125gの小型軽量ACアダプタ。10種類のプラグを同梱している点が特徴で、さまざまな端末を最大65Wで急速充電できる。アダプタ部分は窒化ガリウムを採用しており、USB Power Delivery 3.0に準拠。変換プラグ側にオートセレクト電圧機能を備えているという。同梱されている専用プラグアダプタは下記の通り。なお、接続先の機器との相性においては保証がされていない。