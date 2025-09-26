パソコン工房、10種類のアダプタ同梱の「マルチタイプACアダプタ（UNI-ACPD65W-01）」

ユニットコムは9月26日、パソコン工房セレクトにおける新製品として、「マルチタイプACアダプタ（UNI-ACPD65W-01）」を発売した。価格は6,980円。
ケーブル込みで125gの小型軽量ACアダプタ。10種類のプラグを同梱している点が特徴で、さまざまな端末を最大65Wで急速充電できる。アダプタ部分は窒化ガリウムを採用しており、USB Power Delivery 3.0に準拠。変換プラグ側にオートセレクト電圧機能を備えているという。同梱されている専用プラグアダプタは下記の通り。なお、接続先の機器との相性においては保証がされていない。
- 6.5×4.4×Pin1.4mm (SONY/FUJITSU向け)
- 6.3×3.0mm (TOSHIBA/NEC向け)
- 5.5×2.5mm (PANASONIC/ASUS/TOSHIBA/ACER/HP/LENOVO向け)
- 11×5.0mm (LENOVO向け)
- 4.5×3.0×Pin0.6mm(HP/ASUS/DELL向け)
- 5.5×3.35×Pin1mm(ASUS/HP/NEC/COMPAQ向け)
- 5.5×1.7mm (ACER/BENQ/SONY向け)
- 4.75×1.7mm (SAMSUNG/ASUS/HP/NEC/COMPAQ向け)
- 7.4×5.0×Pin0.6mm (HP/DELL向け)
- 7.9×5.5×Pin0.9mm (IBM/LENOVO向け)