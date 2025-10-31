インバースネットは10月31日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16インチQHD液晶を搭載するゲーミングノートPC「XNシリーズ」を発売した。

  • FRONTIER、16型ディスプレイ搭載のゲーミングノートPC「XNシリーズ」

ベースモデルではIntel Core Ultra 7 255HXを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせるゲーミングノートPC。16型QHD液晶ディスプレイは180Hz駆動に対応し、滑らかな画面表示に対応。右側面のUSB Type-C 1つと背面のHDMIポート 1つと、USB Type-C 1つを外部ディスプレイに接続することで、ノート本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力を行える。

  • Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX
  • 16GB (8GB x2) メモリ【DDR5】
  • 1TB NVMe SSD
  • Intel Graphics
  • NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
  • IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4
  • 16型QHD非光沢/WVA液晶
  • 1年間センドバック保証