FRONTIER、16型ディスプレイ搭載のゲーミングノートPC「XNシリーズ」

インバースネットは10月31日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16インチQHD液晶を搭載するゲーミングノートPC「XNシリーズ」を発売した。
ベースモデルではIntel Core Ultra 7 255HXを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせるゲーミングノートPC。16型QHD液晶ディスプレイは180Hz駆動に対応し、滑らかな画面表示に対応。右側面のUSB Type-C 1つと背面のHDMIポート 1つと、USB Type-C 1つを外部ディスプレイに接続することで、ノート本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力を行える。
- Windows 11 Home 64bit版 [正規版]
- インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX
- 16GB (8GB x2) メモリ【DDR5】
- 1TB NVMe SSD
- Intel Graphics
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4
- 16型QHD非光沢/WVA液晶
- 1年間センドバック保証