FRONTIER、16型ディスプレイ搭載のゲーミングノートPC「XNシリーズ」

インバースネットは10月31日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16インチQHD液晶を搭載するゲーミングノートPC「XNシリーズ」を発売した。

ベースモデルではIntel Core Ultra 7 255HXを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせるゲーミングノートPC。16型QHD液晶ディスプレイは180Hz駆動に対応し、滑らかな画面表示に対応。右側面のUSB Type-C 1つと背面のHDMIポート 1つと、USB Type-C 1つを外部ディスプレイに接続することで、ノート本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力を行える。