インバースネットは10月14日、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドから、ゲーミングチェア3モデルの販売を開始した。価格は17,600円～19,800円。

ゲーマーだけでなくオフィスワーカーやクリエイター、ライターなど長時間パソコン作業を行う幅広いユーザー層を想定した製品。色や形状の異なる3種類をラインナップし、予算や用途に応じて選択できる。

ゲーミングチェア(レッド×ブラック)FGC04-RDは、高密度クッションが身体をやさしく支え、全身を包み込むような座り心地が特徴。取り外し可能なランバーサポートを備え、椅子の高さは121～131.5cm。販売価格は19,800円。

ゲーミングチェア(ブルー×ブラック)FGC04-BLは、通気性に優れた素材を採用し、体温や湿気を効率的に逃がす設計。真夏や長時間使用時でもドライで快適な座り心地を維持する。取り外し可能なヘッドレストを装備し、椅子の高さは121～131cm。販売価格は18,700円。

ゲーミングチェア(ブラック×レッド)FGC04-BKは、赤と黒のスタイリッシュなデザインと通気性を両立。取り外し可能なランバーサポート付きで、椅子の高さは121～131cm。販売価格は17,600円。

3モデルともFRONTIERダイレクトストアで販売し、いずれも未組立での販売となる。