英Nothingは10月29日、発表を予告していたスマートフォンの新製品「Phone (3a) Lite」を正式に発表した。シリーズのエントリーモデルに位置づけられる低価格モデル。シリーズの特徴である透明デザインを継承しつつ、背面に白色の「Glyphライト」を導入し、画面を下にして置いた状態でも着信や通知が分かるようにした。

価格は、8GB+128GBモデルが249ユーロ（約44,100円）、8GB+256GBモデルが279ユーロ（約49,400円）。カラーはホワイトとブラックの2色。グローバルではすでに販売を開始している。日本での発売は未定。

ブラックモデル

ディスプレイは6.77型の有機EL(1080×2392ドット)。SoCはMediaTek Dimensity 7300 Pro。バッテリー容量は5000mAhで、33Wの急速充電に対応する。microSDカードによるストレージの拡張にも対応する。

本体はかなりスリム

背面カメラはトリプルカメラで、メインカメラは1/1.57インチの50MP（Samsung製）。

低価格モデルながらトリプルカメラを搭載する

OSはAndroid 15を搭載したNothing OS 3.5で、2026年初頭にNothingOS 4.0にアップデートする。本体サイズは164×78×8.3mm、重さは199g。