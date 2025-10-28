米Metaは10月27日（現地時間）、テキストSNS「Threads」に、投稿後24時間でフィードから自動的に消える新機能「Ghost posts（ゴースト投稿）」を導入することを発表した。投稿が残ることへの心理的負担を抑え、気軽な発信や"いまの気分"の共有を促す。

ゴースト投稿は、投稿が24時間で消えることに加え、返信が受信箱に届く仕組みを組み合わせることで、公開の場（フィード）での発信と、非公開の場での会話を分離する設計となっている。

24時間で自動アーカイブ ：投稿はフィードで点線の吹き出しで区別表示される。また、フィードメニューの「ゴースト投稿」でフォローのゴースト投稿を確認できる。ゴースト投稿は24時間後にフィードから消え、投稿者はアーカイブ済みの投稿を設定の「アーカイブ」で閲覧できる。

：投稿はフィードで点線の吹き出しで区別表示される。また、フィードメニューの「ゴースト投稿」でフォローのゴースト投稿を確認できる。ゴースト投稿は24時間後にフィードから消え、投稿者はアーカイブ済みの投稿を設定の「アーカイブ」で閲覧できる。 返信は受信箱に ：返信は投稿者のメッセージ受信箱へ届き、誰が"いいね/返信"したかは他の利用者には見られず、投稿者のみ確認可能である。

ゴースト投稿を行うには、投稿作成画面でゴースト・アイコンをオンにする。

Threadsは、長文向けのテキスト添付（最大1万文字）や、ネタバレを隠す機能（テキストや画像をぼかしで隠し、閲覧者がタップするまで内容が見えないようにする）など、投稿体験の幅を広げるアップデートを続けている。ゴースト投稿もその一環であり、気軽な投稿を可能にする。

SNSでは、発言が半永久的に残る心理的プレッシャーが、自己検閲や炎上を回避するための過度な慎重さにつながり、日常的な雑感の共有を妨げる一因とされてきた。ゴースト投稿は「残り続けない」ことを前提に、ライブ感のある会話や新鮮な意見の共有、試行的な投稿など、より気軽な発信を後押しする。

ゴースト投稿のような一定時間で消える機能（エフェメラル・コンテンツ）は、SNSにおいて新しいものではない。Snapchatが先駆けとなり、MetaもInstagramやFacebookで、24時間で消える「ストーリーズ」を提供し、多くのユーザーに活用されている。

ストーリーズが写真・動画中心であるのに対し、ゴースト投稿はテキスト中心の投稿に“消える”概念を持ち込む点が異なる。

また、ゴースト投稿はフィード上で公開されるものの、返信のやり取りはDMに限定される。これにより、広場（フィード）で広く意見を発信しつつ、それに対する会話は個別に進めるという導線が生まれる。「残らない安心感」を提供しながら、返信が非公開化されることで、フィード上での誹謗中傷といった問題の可視性を低減させる効果も期待される。