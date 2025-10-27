マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが10月27日から開催している「AmazonスマイルSALE」に参加している。セール期間は11月4日 23:59まで。

対象となる目玉モデルは、2025年6月に発売したクリエイター向けミニタワーケースデスクトップパソコン「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」。マンガ・イラスト制作や動画編集などのクリエイティブワークに適した安定動作環境を備えながら、デスク周りをすっきり整理できるコンパクトなデザインを採用。フルタワー級のパフォーマンスとミニタワーならではの省スペース性を両立させた製品となっている。

セール対象モデル「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」の主なスペック