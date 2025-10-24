マウスコンピューターは、10月24日より全国のマウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて「おすすめゲーミングPC特集！ゲーミング祭」と銘打った店舗限定セールを開始した。2025年11月20日(木)の各店閉店時間までの期間限定で開催する。

マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、PC製品を特別価格にて販売する。セール品の内容など詳細は、こちらのリンク先の同社セール特設ページで公開中だ。

以下、一部商品を紹介しておく。

モデル名：NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（ホワイト）

※「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」付属

※新色ホワイトカラーの16型ゲーミングノートパソコン

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 7435HS プロセッサ

GPU：GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB)

メモリ：32GB (DDR5-4800)

SSD：NVMe Gen4 1TB

店頭価格：164,800円（税込）

モデル名：G TUNE DG-I7G7T

※ゲームプレイだけでなく配信にもお勧めのデスクトップパソコン

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7 プロセッサー 14700F 240mm水冷クーラー

GPU：GeForce RTX 5070 Ti (16GB)

メモリ：32GB (DDR5-5600)

SSD：NVMe Gen4 2TB

店頭価格：349,800円(税込)