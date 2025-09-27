東京ゲームショウ 2025のマウスコンピューターブース

開催中の東京ゲームショウ 2025(TGS2025)でマウスコンピューターは、試遊可能な最新ゲーミングPCを中心にブース展開しているが、その中で、未発表の新型PCを見つけることができた。どれも参考出展扱いで発売日や価格など詳細は未定だが、近日中に国内販売を予定しているという。ちょっと変わった新機軸の製品もあったので、紹介しておこう。

連日開催のステージイベントには豪華ゲストも

TGS2025は今週末土日の9月27日～28日が一般公開日だが、その前に関係者向けのビジネスデイが開かれているが、マウスコンピューターでは全日程でステージイベントを開催中だ。例えばビジネスデイのステージでは、「高橋名人」として知られる高橋利幸氏をゲストに迎えたeスポーツ関連のトークセッションなどが実施された。





ブースの目玉は多数の試遊ゲーミングPCとイベントステージだ

今週末の一般公開日でも、最新の「G TUNE」ゲーミングPCを機材に、VTuber獅子神レオナさんが「モンスターハンターワイルズ」を実況プレイしたり、プロゲーマーが「ストリートファイター6」の組手を披露したりする予定。変わったところでは「わしゃがなTV」の出張トークショーなど、会場限定のイベントが目白押しだ。詳しい内容や、タイムスケジュールは、こちらのマウスコンピューターTGS特設ページで確認いただきたい。YouTube配信の案内もあるので、会場に足を運べない場合もチェックしてみてほしい。

痛カスタムに最適？ スモーク仕様のガラスパネルPCなど

マウスコンピューターのブース出展の様子だが、メインとなるのはやはりゲーミングPC。同社の「G TUNE」と「NEXTGEAR」の最新モデルがずらりと並ぶ。G TUNEとNEXTGEARはどちらも今年大きなモデルチェンジがあったばかりで、しかもTGSならではの最新ゲームタイトルの試遊でその性能を試せる。

ハイエンドなゲーミングPCに豪華なゲーミングデバイスという環境を、最新ゲームタイトルで試すことができる

ブース内では豪華賞品の抽選に参加できるスタンプラリーも開催されていた





G TUNE P5の新色としてTGS2025開幕日に発表されたばかりの「赤い」ゲーミングノートPCも出展中。艶のある輝きで特別感がある塗装だ

そんなブース内では、未発表の新型ゲーミングPCの参考出展も見つけることができた。

まず注目したいのはG TUNEのミドルタワーデスクトップ型のホワイトモデル。G TUNEのミドルタワーは今年の夏にリニューアル発売したばかりだが、従来ブラック基調のカラーデザインのみの展開だったが、これに近日中にホワイトモデルが加わる。実機は参考出展であるが製品化は近日中とのことで、展示機はほぼ製品版同等と見て良いだろう。

G TUNEの新型ミドルタワーにホワイトモデルが参考出展

もうひとつ特に面白かったのがNEXTGEARのバリエーションモデル。NEXTGEARもつい先日ラインナップを刷新したばかりだが、さっそく新機軸が投入された。フルタワー型筐体のフロント＆サイドパネルが透明ガラスで、PC内部がよく見えるものなのだが、このガラスが"特殊"なものに換装されている。一見普通のガラスパネルなのだが、ボタンをワンタッチでフルスモークガラスに切り替わる。主な用途はやはりPC内部への"推し"設置だろう。これも参考出展扱いであったが、実際に製品化する方向で進めているとのこと。これは是非、新規のBTOオプションにも欲しい。