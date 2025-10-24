Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは10月27日（月）の9時から11月4日（火）の23時59分まで、「今欲しい秋モノ&冬支度 スマイルSALE」を開催する。同時に、エントリーして1万円以上の買い物をすれば最大8%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも行われる。エントリーはボタンを押すだけで完了だ。還元率はプライム会員なら+1%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、特定のブランドの商品（ブランドセレクション）なら+1%、dアカウントの連携をしての買い物なら+0.5%、さらに「大型家電」「家電」「パソコン・周辺機器」「テレビ・DVDプレイヤー・AV家電」カテゴリのアイテムを購入した場合は+3.5%となる。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにスマイルSALE告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけでよい。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後から40日程度でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは期間限定ポイントなので使用期限には注意しよう。

ブランドセレクション、の対象となるのは「ニャンとも清潔トイレ」、「プラズマ乳酸菌、「LISTERINE」の3ブランド。

現在、「ちょっと見せます」ページにて、期間中にセール対象なる予定のアイテムがいくつか掲載されている。その中から、いくつかピックアップしてご紹介しよう。

Samsung 990 PRO 4TB (51,990円)

SSDの容量なんてなんぼあってもいいですからね

サムスンのNVMe対応M.2 SSD 4TBモデル。PCIe Gen 4.0 x4であり、最大読込速度が7,450MB/s、最大描きこみ速度6,900MB/sを誇る。

JBL BAR 800（89,991円）

お手軽にハイクオリティサウンド環境を構築できる

JBLの5.1.2ch対応サウンドバー。脱着可能なワイヤレスリアスピーカーにより本当のサラウンド環境を構築できる。300Wのサブウーファーで迫力ある重低音を楽しめるのも特徴だ。

【松屋】（32食）牛めし＆人気焼肉2種（カルビ焼肉＆生姜焼き）セット（13,880円）

「松屋」の牛めしや焼き肉などが手軽に食べられる冷凍食品。牛めしの具が30食分、牛カルビ焼肉と豚生姜焼きが1食分ずつセットになっている。ただし、購入時は冷凍庫の空きスペースを用意することを忘れるな。

