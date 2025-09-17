バルミューダは9月17日、単機能レンジ「BALMUDA The Range S」を発表した。10月2日から順次販売を開始する。ブラックとホワイトの2色展開で、価格は39,600円。

BALMUDA The Range S ブラック

高さと奥行きを抑えた横開き設計で、収納ラックや冷蔵庫の上など限られたスペースでも設置可能な単機能レンジ。「BALMUDA The Range」のシンプルな操作性と軽快なギターサウンドは継承しつつ、ボタンやハンドルなど細部の質感にもこだわった。

日常使いに必要十分な5つのモード（オート、マニュアル、ドリンク、冷凍ゴハン、解凍）を搭載し、ダイヤル操作によるシンプルな操作性を実現している。

BALMUDA The Range S ホワイト

電子レンジ出力は100W、500W、600W、800W、900Wに対応。800Wと900Wは短時間高出力機能として最大3分間の使用が可能だ。

ディスプレイにはオリジナルフォントとアイコンを表示。「使用中に流れる心地よいサウンドとともに、使うたびに楽しいひとときをお届けする」としている。

ディスプレイ表示にオリジナルフォントを採用

予約受付は9月17日からバルミューダオンラインストア、BALMUDA The Store Aoyama、主要家電量販店などの正規販売店で開始している。

本体サイズはW466×D393×H295mm（ハンドル含む）、重さは約9.5kg。庫内容量は20L、定格消費電力は1350W。