カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」シリーズの新モデルとして、メタリックリングが印象的なアナログ・デジタルコンビネーションタイプ「GMA-P2110」を10月上旬に発売する。カラーはブラック／ベージュ／ホワイトの3色で、価格はいずれも20,900円。

洗練された印象の小さめG-SHOCK

「GMA-P2110」は、GMA-P2100シリーズと同等の小さめサイズと装着感を保ちつつ、控えめに光るメタリックパーツが上質でスタイリッシュな印象を演出。ベゼルの文字要素を省き、インデックスをGMA-P2100シリーズよりシャープなデザインに改めることで、より洗練された印象に仕上げている。

また、ベゼルとバンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、環境負荷低減に配慮した設計となっている。原料には再生可能な有機資源を採用しており、環境への貢献が期待されるとしている。

カラーバリエーションは、ブラック（GMA-P2110-1AJF）、ベージュ（GMA-P2110-4AJF）、ホワイト（GMA-P2110-7AJF）の3色を用意。コーディネートに取り入れやすいカラー展開で、ストリートスタイルのワンポイントアクセントとして活用できるモデルとなっている。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。